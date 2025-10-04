Atalanta, la probabile formazione contro il Como

Nikola Krstovic (IMAGO)

Le possibili scelte di Ivan Juric per la sfida tra Atalanta e Como, valida per la 6ª giornata di Serie A

Un avvio a rilento prima di prendere le misure, ma ora Ivan Juric sembra aver trovato certezze con la propria Atalanta.

Tra campionato e Champions League i nerazzurri hanno messo insieme risultati positivi nell’ultimo periodo, pareggiando in casa della Juventus e battendo il Club Brugge in rimonta.

Ora per i bergamaschi c’è l’ostacolo Como, in una partita che si preannuncia molto aperta e ricca di emozioni. Juric deve fare però i conti con le tante indisponibilità per infortunio, che lo porteranno a stravolgere l’undici iniziale rispetto a quelle che erano le sue idee.

Ecco dunque la probabile formazione dell’Atalanta per la sfida contro i comaschi.

La probabile formazione dell’Atalanta

Cambiano gli uomini ma non il modulo per Juric, che si affida ancora una volta al consueto 3-4-1-2. Tra i pali è confermatissimo Carnesecchi, mentre in difesa tutto dipende dalle condizioni di Hien. L’allenatore spera di recuperare lo svedese – e c’è ottimismo in tal senso -,che verrebbe affiancato da Djimsiti e Ahanor. Sulle fasce mancheranno Bellanova e Zalewski, motivo per cui si candidano a partire dal primo minuto Zappacosta e il giovane Bernasconi, all’esordio da titolare in Serie A. Pesante anche l’assenza per squalifica di De Roon, che verrà sostituito da Musah, il quale si posizionerà in mediana insieme a Ederson. Pasalic verrà poi avanzato sulla trequarti, dove giocherà a supporto del duo Krstovic-Sulemana. Ancora panchina dunque per Lookman.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, Sulemana. All. Juric

Honest Ahanor (imago)

Dove vedere Atalanta-Como in tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Como, in programma sabato 4 ottobre alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda il primo, nello specifico, i canali dedicati saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.