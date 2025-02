Atalanta, la probabile formazione contro il Club Brugge

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la gara di ritorno dei playoff Champions League dell’Atalanta contro il Club Brugge

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si avvicina al playoff di ritorno di Champions League contro il Club Brugge. All’andata in Belgio i nerazzurri hanno perso 2-1 per un rigore negli ultimi minuti.

Rigore che ha suscitato non poche polemiche, come dimostrato dalle parole dell’allenatore della dea nel post partita: “Il dramma è che non si distinguono più i contatti nel calcio. Dopo che salteremo tutti come pinguini adesso correremo anche tutti come pinguini. Il calcio sta cambiando in uno sport completamente diverso“.

Nell’ultima giornata di campionato, invece, i nerazzurri hanno pareggiato in casa contro il Cagliari di Davide Nicola per 0-0.

Per la gara di Champions League Gian Piero Gasperini recupera Kolasinac e Lookman ed entrambi dovrebbero partire dal primo minuto.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Club Brugge

Per la gara di Champions League Gasperini come modulo dovrebbe utilizzare il solito 3-4-2-1. In porta ci sarà Carnesecchi. Davanti a lui spazio al trio Djimsiti-Hien-Kolasinac. Nel centrocampo a cinque invece a destra ci sarà Bellanova, a sinistra Zappacosta e in mezzo la coppia De Roon-Ederson. Dietro a centravanti, che dovrebbe essere Lookman, agiranno De Ketelaere e Pasalic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in TV e streaming

La gara tra Atalanta e Club Brugge, in programma martedì 18 febbraio alle 21:00, in TV sarà visibile in esclusiva su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app SkyGo e NowTv.

