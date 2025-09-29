Atalanta, la probabile formazione contro il Club Brugge

Le possibili scelte di Ivan Juric per la gara di league phase di Champions League dell’Atalanta contro il Club Brugge

L’Atalanta si avvicina alla sua seconda gara di league phase di Champions League. I nerazzurri nella prima giornata hanno perso 4-0 al Parco dei Principi contro il PSG.

In campionato, invece, nell’ultimo turno gli uomini di Juric hanno pareggiato 1-1 a Torino contro la Juventus.

Più in generale in Serie A i nerazzurri sono ancora imbattuti e nelle prime 5 giornate hanno raccolto 2 vittorie e 3 pareggi.

In vista della gara di Champions League contro il Club Brugge, Ivan Juric dovrebbe fare 3 cambi nella sua Atalanta.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Club Brugge

Per la gara contro il Club Brugge Ivan Juric partirà come sempre con il solito 3-4-2-1. In porta sarà confermato Carnesecchi. Davanti a lui dal primo minuto ci sarà lo stesso trio della gara di Torino composto da Kossounou, Djimsiti e Ahanor. A centrocampo, invece, in messo spazio a De Roon ed Ederson, che torna in campo dopo la panchina contro la Juventus, con sulle fasce confermati Bellanova e Zappacosta. Dietro al centravanti che sarà Krstovic, poi, spazio a Samardzic e Pasalic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Pasalic; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in streaming e TV

La gara tra Atalanta e Club Brugge, in programma per martedì 30 settembre e valida per la seconda giornata della league phase della Champions League, sarà visibile su SkySport e NOWTV. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di NOWTV e su SkyGo.