La probabile formazione dell’Atalanta scelta da Gasperini per l’andata del playoff di Champions League contro il Club Brugge

Ora, non si può più sbagliare. Due sfide che valgono gli ottavi di finale. Per raggiungerli, l’Atalanta dovrà passare proprio dai playoff di Champions League.

Contro il Club Brugge, l’occasione di entrare tra le migliori 16 della competizioni.

L’andata in Belgio, il ritorno a Bergamo al Gewiss Stadium.

Di seguito, il possibile 11 titolare che verrà schierato in campo da Gian Piero Gasperini.

Atalanta, la probabile formazione contro il Club Brugge

Torna tra i pali dal primo minuto Carnesecchi, recuperato nonostante l’infuelza delle ultime ore. In difesa pronti Posch, Hien e Djimsiti. A centrocampo pronti De Roon ed Ederson centrali e Bellanova e Zappacosta esterni, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Pasalic. In attacco non si tocca Retegui, con De Ketelaere al suo fianco.

ATALANTA (probabile formazione, 3-4-1-2): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Club Brugge-Atalanta in tv e in streaming

La partita tra Club Brugge e Atalanta, in programma mercoledì 12 febbraio alle ore 18.45 al Jan Breydel Stadium, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati, in particolare, saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Inoltre, sarà possibile assistere alla partita in streaming su Sky Go e Now TV.

