Atalanta, la probabile formazione contro il Chelsea

La probabile formazione e le possibili scelte di Raffaele Palladino per il match di Champions League tra Atalanta e Chelsea

L’Atalanta si prepara a tornare in campo dopo lo stop in campionato subito contro il Verona. I nerazzurri hanno infatti rimediato una sconfitta per 3-1 al Bentegodi.

Salgono così a due le sconfitte della Dea dall’arrivo di Palladino dopo quella contro il Napoli. Tuttavia in Champions i nerazzurri mantengono un ottimo score, con 10 punti (come i blues) conquistati in 5 partite, e un decimo posto valido momentaneamente per la fase play-off del torneo.

Come a Verona, l’allenatore ex Monza dovrà fare a meno di Sulemana, uscito dal campo intorno al 20′ nel match di Coppa Italia contro il Genoa. In attacco dovrebbe poi esserci spazio per la coppia Scamacca-Lookman, con De Ketelaere pronto ad agire alle loro spalle.

Di seguito la probabile formazione dell’Atalanta per il match europeo.

La probabile formazione dell’Atalanta per la sfida contro il Chelsea

Palladino opta per due soli cambi dalla formazione di Verona: accanto a Lookman infatti, dovrebbe partire Scamacca dal primo minuto al posto di Krstovic. L’altro cambio è in difesa, con Kolasinac pronto a scendere in campo al finaco di Djimsiti e Hien (panchina per Kossou nou) davanti a Carnesecchi. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta, in mezzo al campo De Roon ed Ederson, con De Ketelaere in riferimento dietro le due punte.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Atalanta e Chelsea, in programma per martedì 9 dicembre alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go o su NOW.