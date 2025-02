Atalanta, la probabile formazione per il Cagliari

Le probabili scelte di Gasperini per la sfida contro i rossoblù.

Torna in campo l’Atalanta per il venticinquesimo turno di Serie A 2024/25. Dopo le fatiche europee in UEFA Champions League nelle quali i nerazzurri sono usciti sconfitti per 2-1 dal Belgio, con un rigore che ha fatto molto discutere, la squadra di Gasperini ha l’occasione di rifarsi.

Nel mirino c’è il Cagliari di Davide Nicola che l’Atalanta ha sconfitto nella gara d’andata all’Unipol Domus con il punteggio di 1-0, firmato Nicolò Zaniolo.

I ragazzi di Nicola sono reduci dalla vittoria per 2-1 ai danni del Parma, mentre i nerazzurri in campionato vengono dal successo per 5-0 contro il Verona.

Di seguito le probabili scelte di formazione di Gasperini per la sfida al Cagliari.

La probabile formazione dell’Atalanta

Prima di pensare alla sfida di ritorno di UEFA Champions League contro il Club Brugge, Gasperini deve pensare al campionato e per affrontare il Cagliari dovrebbe riproporre la stessa difesa a tre formata da Djimsiti, Hien e Posh con Carnesecchi in porta. A centrocampo Ederson e De Roon dovrebbero giocare dal 1′ con Bellanova e Ruggeri sulle fasce. I trequartisti dovrebbero essere Brescianini e De Ketelaere. Retegui dovrebbe essere la prima punta per un’Atalanta che ricordiamo deve fare a meno di Maldini, Kolasinac, Kossounou, Scamacca, Lookman e Scalvini.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui All. Gianpiero Gasperini

Atalanta-Cagliari, dove vederla in tv

La sfida tra Atalanta e Cagliari, valida per la 25esima giornata di Serie A 2024/25, è in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 15 di sabato 15 febbraio 2025.

L’incontro sarà visibile in diretta e in streaming sull’app di Dazn. Gli abbonati a Sky Sport, invece, potranno seguire la sfida su “Zona Dazn” sul canale 214 dell’emittente satellitare, previo abbonamento supplementare.

