Atalanta, la probabile formazione contro il Cagliari

La probabile formazione e le possibili scelte di Palladino verso il match di Serie A tra Atalanta e il Cagliari

L’Atalanta si prepara a tornare in campo dopo la bella vittoria in Champions League contro il Chelsea di Maresca.

I nerazzurri affronteranno il Cagliari per la quindicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di riscattarsi: nell’ultimo turno di campionato, infatti, è arrivata la sconfitta per 3-1 contro il Verona.

Palladino ha parlato in conferenza stampa dell’importanza di questa gara, e l’Atalanta punterà a staccare proprio i rossoblù in classifica, distanti appena 2 punti.

Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Cagliari

Palladino conferma Carnesecchi tra i pali, così come la linea difensiva a tre con una sola eccezione: insieme a Kossounou e Djimsiti può tornare dall’inizio Hien al posto di Kolasinac. A centrocampo Zappacosta al posto dell’infortunato Bellanova a destra, mentre a sinistra Zalewski si candida alla maglia da titolare, e in mezzo va verso la conferma la coppia de Roon-Ederson. In attacco Scamacca dovrebbe ripartire dall’inizio, e dietro di lui i favoriti sono ancora De Ketelaere e Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv e in streaming

Atalanta e Cagliari si sfideranno alla New Balance Arena di Bergamo sabato 13 dicembre alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oppure in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.