Atalanta, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund

La probabile formazione dell’Atalanta in vista del match contro il Borussia Dortmund, valido per il ritorno dei playoff di Champions League

L’Atalanta si prepara al ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund dopo il 2-0 in favore dei tedeschi nel match di andata.

Ai nerazzurri servirà una vittoria con due gol di scarto per andare ai supplementare. Con 3 o più gol di scarto, invece, la squadra di Palladino accederà direttamente agli ottavi di finale.

L’Atalanta, in caso di passaggio del turno, affronterà una tra Bayern Monaco e Arsenal, le due migliori squadre della League Phase.

Vediamo di seguito la probabile formazione dei nerazzurri in vista della partita, in programma mercoledì 25 febbraio alle 18:45.

La probabile formazione dell’Atalanta

Davanti a Carnesecchi, che sta vivendo un gran momento di forma, la linea a 3 dovrebbe essere quella formata da Scalvini, Hien e Kolasinac. In mezzo torna la coppia Ederson–De Roon, dopo la presenza di Pasalic contro il Napoli in campionato, con ai lati Zappacosta e Bernasconi. Ritorno dal 1′ anche per Gianluca Scamacca, che dovrebbe essere supportato da Samardzic, in gol contro gli azzurri, e Zalewski.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa esclusivamente da Sky. In TV sarà dunque possibile guardarla su SkySport Uno.

NOW e Sky GO saranno invece le due opzioni per quanto riguarda la visione in streaming.