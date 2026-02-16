La probabile formazione dell’Atalanta per il Borussia Dortmund

La probabile formazione dell’Atalanta per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund

L’Atalanta affronterà il Borussia Dortmund nei play-off di Champions League: la gara di andata si giocherà in Germania nella giornata di martedì 17 febbraio, alle ore 21:00.

Il ritorno, invece, si disputerà alla New Balance Arena di Bergamo il 25 febbraio, stavolta alle 18:45.

Nella League Phase il BVB è arrivato 17esimo con 11 punti, 2 in meno proprio dell’Atalanta di Raffaele Palladino. Più positivo invece il percorso intrapreso in Bundesliga: i gialloneri sono reduci da 6 vittorie consecutive e ricoprono il secondo posto.

Borussia Dortmund-Atalanta verrà arbitrata da Serdar Gözübüyük. In attesa del suo fischio d’inizio, leggiamo insieme la probabile formazioni dell’Atalanta.

Atalanta, la probabile formazione per la trasferta contro il BVB

Nel 3-4-2-1 di Palladino, in porta ci sarà Carnesecchi, protagonista di un’ottima prima parte di stagione. Difesa a tre composta da Scalvini, Hien e Djimsiti. Centrocampo affidato a de Roon ed Éderson, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Zappacosta e Bernasconi. Sulla trequarti, dietro a Scamacca, spazio a Zalewski e Pašalić.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove guardare la partita in TV e in streaming

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno e NOW TV.