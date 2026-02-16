Questo sito contribuisce all'audience di

La probabile formazione dell’Atalanta per il Borussia Dortmund

Redazione 16 Febbraio 2026
Nicola Zalewski (IMAGO)

La probabile formazione dell’Atalanta per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund

L’Atalanta affronterà il Borussia Dortmund nei play-off di Champions League: la gara di andata si giocherà in Germania nella giornata di martedì 17 febbraio, alle ore 21:00.

Il ritorno, invece, si disputerà alla New Balance Arena di Bergamo il 25 febbraio, stavolta alle 18:45.

Nella League Phase il BVB è arrivato 17esimo con 11 punti, 2 in meno proprio dell’Atalanta di Raffaele Palladino. Più positivo invece il percorso intrapreso in Bundesliga: i gialloneri sono reduci da 6 vittorie consecutive e ricoprono il secondo posto.

Borussia Dortmund-Atalanta verrà arbitrata da Serdar Gözübüyük. In attesa del suo fischio d’inizio, leggiamo insieme la probabile formazioni dell’Atalanta.

Atalanta, la probabile formazione per la trasferta contro il BVB

Nel 3-4-2-1 di Palladino, in porta ci sarà Carnesecchi, protagonista di un’ottima prima parte di stagione. Difesa a tre composta da Scalvini, Hien e Djimsiti. Centrocampo affidato a de Roon ed Éderson, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Zappacosta e Bernasconi. Sulla trequarti, dietro a Scamacca, spazio a Zalewski e Pašalić.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Zappacosta (Imago)

Dove guardare la partita in TV e in streaming

Borussia Dortmund-Atalanta si giocherà in Germania nella giornata di martedì 17 febbraio, alle ore 21:00.

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno e NOW TV.