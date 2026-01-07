Atalanta, la probabile formazione contro il Bologna

L’Atalanta vuole dare continuità alla vittoria contro la Roma: la probabile formazione dei nerazzurri in vista della sfida contro il Bologna

L’Atalanta vuole mettere la seconda in uno scontro diretto per l’Europa, in programma al Dall’Ara alle ore 18:30 di oggi 7 gennaio. I nerazzurri cercano la seconda vittoria consecutiva in Serie A, come successo solo per altre due volte in tutto il girone d’andata prima a settembre (contro Lecce e Torino) e poi a dicembre (contro Cagliari e Torino).

La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria interna contro la Roma, grazie al gol di Scalvini nel primo tempo. I bergamaschi sognano di chiudere il girone d’andata con una vittoria che consentirebbe ai nerazzurri di tornare in zona Europa.

Non saranno della partita Lookman e Kossonou, ancora impegnati in Coppa d’Africa, rispettivamente con Nigeria e Costa d’Avorio.

Di seguito la probabile formazione dell’Atalanta in vista della sfida contro il Bologna.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Bologna

Tante conferme in vista per Palladino rispetto alla formazione che ha battuto la Roma nell’ultimo turno: l’unica modifica dovrebbe essere in difesa, con Ahanor pronto a prendere il posto di Kolasinac. Davanti confermati De Ketelaere e Zalewski, alle spalle di Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Bologna e Atalanta si giocherà mercoledì 7 gennaio allo stadio Renato Dall’Ara. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, oltre che sui canali DAZN.

Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile anche sull’app di DAZN e su NOW, accessibile da smartphone, tablet, smart TV e PC.