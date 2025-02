Le probabili scelte di Gasperini per l’impegno dell’Atalanta in Coppa Italia

Torna la Coppa Italia, arrivata ai quarti di finale. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Atalanta e Bologna.

L’Atalanta, che agli ottavi ha battuto per 6-1 il Cesena senza grandi difficoltà, viene da due pareggi consecutivi e vuole tornare alla vittoria.

La squadra di Gasperini nella scorsa stagione si è dovuta arrendere solo in finale, battuta per 1-0 dalla Juventus.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Gian Piero Gasperini non va verso grossi stravolgimenti, escludendo alcuni cambi forzati a cause degli ultimi infortuni, come quelli di Carnesecchi, Scalvini, Lookman e ancora di Scamacca.

La probabile formazione

Con Carnesecchi fuori per lesione muscolare, in porta ci sarà ancora una volta Rui Patricio. In difesa ci saranno per forza di cose Djimsiti, Hien e Toloi, con Kossounou, Kolasinac e Scalvini assenti forzati. Sulle fasce Bellanova e Ruggeri partono dal primo minuto, al pari di De Roon ed Ederson in mezzo al campo. L’unico ballottaggio è tra Pasalic e Samardzic sulla trequarti, mentre sono sicuri di un posto De Ketelaere e Retegui. Le novità sono le convocazioni di Posch e Maldini, che partiranno dalla panchina.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Toloi; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gian Piero Gasperini

Dove vedere Atalanta-Bologna in tv e streaming

La partita di Coppa Italia, valida per l’accesso in semifinale, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, questa sera, martedì 4 febbraio, alle 21:00.

La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.