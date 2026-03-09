Atalanta, la probabile formazione contro il Bayern Monaco

Le possibili scelte di Raffaele Palladino per l’ottavo di Champions League della sua Atalanta contro il Bayern Monaco

Si avvicina l’ottavo di finale di Champions League dell’Atalanta contro il Bayern Monaco. I nerazzurri arrivano alla gara dopo il pareggio 2-2 contro l’Udinese nell’ultimo turno.

Più in generale tra tutte le competizioni nelle ultime tre gli uomini di Palladino hanno perso contro il Sassuolo e pareggiato contro la Lazio e i bianconeri.

Risultati che sono arrivati dopo la vittoria in campionato contro il Napoli di Antonio Conte e il 4-1 contro il Borussia Dortmund in Champions League

Palladino per la gara di Champions League non potrà contare su Scalvini, infortunato e squalificato, oltre che su Ederson, Raspadori e De Ketelaere.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Bayern Monaco

Palladino contro il Bayern Monaco schiererà la sua Atalanta con il solito 3-4-2-1. In porta ci sarà Carnesecchi con davanti il solito trio formato da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Sulle fasce spazio a Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra. Il duo di centrocampo, invece, sarà De Roon-Pasalic. In attacco dietro a Scamacca giocheranno Samardzic a Zalewski.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinc; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in streaming e TV

La gara tra Atalanta e Bayern Monaco, valida come andata degli ottavi di finale di Champions League e in programma martedì 10 marzo alle 21:00, sarà visibile su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite SkyGo.