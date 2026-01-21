Atalanta, la probabile formazione contro l’Athletic Club
Le possibili scelte di formazione di Palladino per la sfida contro l’Athletic Club, valida per la 7ª giornata di Champions League
Una serata per fare la storia. L’Atalanta, che in campionato – al netto dell’ultimo pareggio contro il Pisa – si è del tutto ripresa dopo un avvio complicato, si prepara a una sfida di Champions League che può risultare decisiva.
I nerazzurri ospitano questa sera l’Athletic Club per la 7ª giornata della League Phase, in un appuntamento più che importante.
Vista la situazione di classifica, che vede Scamacca e compagni attualmente all’8° posto con 13 punti, un successo oggi metterebbe quasi del tutto al sicuro la qualificazione diretta agli ottavi di finale – il che sarebbe un vero e proprio traguardo.
Vietato sottovalutare i baschi, ecco perché Palladino sceglierà con tutta probabilità di affidarsi ai migliori uomini a propria disposizione.
La probabile formazione dell’Atalanta
Non si cambia il 3-4-2-1 che ha regalato tante soddisfazioni ultimamente: in porta c’è ovviamente Carnesecchi, mentre la difesa sarà composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Sulla fascia destra torna Zappacosta, con Bernasconi nella corsia opposta e il duo De Roon-Ederson in mediana. Sulla trequarti confermatissimi De Ketelaere e Zalewski – con Lookman che partirà dalla panchina -, i quali faranno da supporto a Scamacca.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
Dove vedere Atalanta-Athletic Club in tv e in streaming
La partita tra Atalanta e Athletic Club, in programma alle 21 alla New Balance Arena di Bergamo e valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.
I canali dedicati alla visione del match saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.