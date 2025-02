Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è a Zingonia per cercare di stemperare la tensione dopo il caso Gasperini-Lookman: le news

Come raccontato da Sky Sport nella giornata di mercoledì 19 febbraio, la famiglia Percassi si trova a Zingonia per cercare di far tornare il sereno dopo l’eliminazione in Champions League dell’Atalanta.

La sconfitta subita per 1-3 contro il Club Brugge ha condannato i nerazzurri nei playoff della competizione, usciti sconfitti così come Milan e Juventus.

Ad aggravare la situazione c’erano state poi le dichiarazioni di Gasperini nel post partita circa il rigore sbagliato da Lookman, definito come “un pessimo battitore di calci dagli undici metri“.

Puntuale c’era stata poi la risposta sui social da parte dell’attaccante nigeriano, che si era detto “profondamente ferito e sorpreso” dalle parole dell’allenatore italiano. Per questo la famiglia Percassi ha deciso di passare la giornata di giovedì 20 febbraio con la squadra, per cercare di stemperare la tensione venutasi a creare.

Atalanta, la famiglia Percassi è a Zingonia

Giornata di allenamenti presso il centro sportivo dell’Atalanta. Gasperini e i suoi uomini stanno preparando la trasferta di domenica 23 febbraio contro l’Empoli, con il campionato che resta l’unico obiettivo disponibile fino al resto della stagione vista anche l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Per la cronaca, i dirigenti e Gasperini hanno pranzato assieme al presidente Percassi, come capita di frequente alla viglia della partita. Non c’è però stato ancora alcun confronto per quanto riguarda il “caso Lookman”.

