Atalanta-Pisa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Ivan Juric e Alberto Gilardino per Atalanta-Pisa.

La Serie A è tornata, con la prima giornata che sta sviluppando le prime sorprese. Nella giornata di ieri, la Cremonese ha espugnato San Siro, battendo il Milan, mentre il Napoli e la Roma sono partite con il piede giusto, battendo Sassuolo e Bologna.

Oltre al match della Juventus, alle 20:45 di domenica 24 agosto si affrontano Atalanta e Pisa: i bergamaschi ripartono da Ivan Juric in un’estate molto movimentata, mentre gli ospiti si affidano ad Alberto Gilardino per il loro ritorno in Serie A.

Con la partenza di Retegui e la situazione legata a Lookman, l’Atalanta cerca stabilità con i risultati. Il Pisa, invece, prova a espugnare il campo della Dea.

A circa un’ora dal match, le scelte ufficiali di Juric e Gilardino.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Pisa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Dijmsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Ivan Juric

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Sulemana K., Samardzic, Ederson, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta, Krstovic, Bonfanti.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Buffon, Nzola, Calabresi, Piccinini, Maucci, Mbambi, Durmush.

Dove vedere Atalanta-Pisa in TV e Streaming

Il match tra Atalanta e Pisa, valido per la 1ª giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio di Bergamo alle 20:45. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN.