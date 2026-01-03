Percassi sull’era Gasperini: “Dieci anni fantastici, i più belli della storia dell’Atalanta”

Le parole di Luca Percassi pochi minuti prima della sfida contro la Roma

Alla New Balance Arena va in scena il big match della 18esima giornata di Serie A.

Pochi istanti prima del match tra Atalanta e Roma, Luca Percassi ha parlato così a Dazn: “Stamattina quando ero in ufficio ho avuto modo di ripercorrere la storia con Gasperini. Sono passati quasi 10 anni da quando andai da Preziosi per liberare il Mister, che era ancora sotto contratto col Genoa. Sono stati 10 anni fantastici, qua a Bergamo ha potuto esprimersi al meglio anche grazie alle intuizioni di Sartori e D’Amico. È stata una storia straordinaria, gli anni più belli della storia dell’Atalanta, poi c’è un altro capitolo ora, contro una squadra che nel 2025 ha fatto più punti di tutti”

E ancora: “Non commento le dichiarazioni di Gasperini alla vigilia. Sono la dimostrazione di quanto abbia a cuore l’Atalanta, poi come tutte le storie, la nostra è stata un’anomalia per la durata. Purtroppo anche quelle più belle finiscono, e noi abbiamo l’obbligo di andare avanti“.

Nella parte conclusiva dell’intervista, l’amministratore delegato dell’Atalanta ha dichiarato: “C’è sempre stata grande rivalità tra Roma e Atalanta, ci dispiace non avere tutti a disposizione, ma sono certo che tutti faranno il loro massimo. Con eleganza, diciamo che tutte le partite per noi sono uguali“.