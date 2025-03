Atalanta, Percassi: “Scudetto? Non lasceremo nulla di intentato”

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi nel pre partita della sfida di Serie A contro il Venezia.

L’Atalanta si prepara a scendere in campo contro il Venezia, match in programma questo pomeriggio alle 15:00.

I nerazzurri sono al momento a quota 54 punti in classifica e vincendo potrebbero superare momentaneamente il Napoli e raggiungere l’Inter al primo posto. Questo in attesa della sfida tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi in programma alle 18:00.

La formazione di Gasperini è quindi in piena lotta scudetto e vorrà vincere a ogni costo contro il Venezia.

Nel pre partita l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi intervistato da Dazn ha detto: “Ci aspettano 12 partite, oggi sarà un incontro difficile. Servirà la miglior Atalanta, poi si vedrà partita dopo partita”.

Atalanta, le parole di Percassi

“Scudetto? In estate pensavamo di aver messo a disposizione dell’allenatore una rosa competitiva – ha continuato -. Come sempre il campionato si costruisce mattone dopo mattone, ci aspettano tante partite importanti. Ma già oggi la classifica dell’Atalanta è molto importante. Al tempo stesso non dobbiamo lasciare nulla di intentato“.

Su Maldini ha poi aggiunto: “Aveva tante richieste e ha scelto di venire all’atalanta. Siamo contenti averlo messo a disposizione del mister a gennaio. Ha dimostrato sin dal primo giorno di essere un ragazzo perfetto per l’Atalanta”.