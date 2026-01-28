Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, prima del calcio d’inizio del match contro l’Union SG

Manca sempre meno alla chiusura della League Phase di UEFA Champions League.

L’Atalanta, che ha ancora possibilità di qualificarsi tra le prime 8, è chiamata a vincere sul campo dell’Union Saint-Gilloise, e contemporaneamente deve sperare in risultati favorevoli delle dirette avversarie.

Prima dell’inizio del match, l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi ha parlato ai microfoni di SkySport.

“Sono tutte partite importanti quelle che ci attendono, ma ora pensiamo solo a stasera”, ha cominciato il dirigente dell’Atalanta.

Atalanta, le parole di Percassi prima del match

Sul calciomercato ha poi aggiunto: “Lookman via? L’arrivo di Raspadori non presuppone l’uscita di nessuno. Siamo contenti che Giacomo abbia scelto noi, è un giocatore importante come lo è Ademola, che ora è tornato dalla Coppa d’Africa e stasera parte titolare”.

Sulla possibile uscita di Sulemana ha concluso: “Abbiamo una rosa lunga, e qualcuno ha immeritatamente avuto poco spazio. Dopo questa partita parleremo con D’Amico e con Palladino, e faremo valutazioni davanti a offerte interessanti”.