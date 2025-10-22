Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nel pre partita del match contro lo Slavia Praga

Nel pre partita di Atalanta-Slavia Praga, è intervenuto anche l’amministratore delegato Luca Percassi.

I nerazzurri proveranno a ottenere la seconda vittoria consecutiva che li porterebbe a 6 punti dopo la vittoria sul Club Brugge dell’ultima giornata e la sconfitta contro il PSG alla prima.

L’avversario sarà lo Slavia Praga, sconfitto 3-0 dall’Inter nell’ultima partita di Champions League e a un solo punto in classifica ottenuto contro il Bodo Glimt.

Di seguito le dichiarazioni di Luca Percassi nel pre partita.

Le parole di Percassi

“Siamo contenti di aver recuperato la maggior parte dei giocatori. Giocando ogni 3 giorni è fondamentale averli a disposizione. Vogliamo fare una bella partita davanti al nostro pubblico.” Percassi ha esordito così sul recupero della maggior parte degli infortunati e sulle aspettative del match.

Ha poi continuato sull’avversario: “Sappiamo di giocare contro una squadra difficile da affrontare, l’abbiamo preparata al meglio. Questa è una competizione in cui dobbiamo cercare di fare il massimo.” Infine sul suo allenatore: “Juric sta facendo un grande lavoro. I giocatori sono contenti, noi dobbiamo continuare a lavorare.”