Luca Percassi (IMAGO)

Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa

Punti, continuità e sorriso ritrovati per l’Atalanta, che nelle ultime 6 partite ha ottenuto 5 vittorie. Ultima, quella arrivata in campionato contro il Cagliari, che ha rilanciato ulteriormente i nerazzurri verso le posizioni alte della classifica.

Sin dall’arrivo di Palladino i bergamaschi hanno nettamente incrementato il proprio rendimento, e puntano ora a chiudere in bellezza il 2025 – che vede in programma ancora due partite.

Si parte da quella contro il Genoa, in programma questa sera al Ferraris: a pochi minuti dal match, l’amministratore delegato del club Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Dazn.

Il dirigente bergamasco ha innanzitutto parlato del lutto che ha colpito Pasalic in settimana: “Purtroppo è successo un accadimento spiacevole che ha colpito tutto il nostro ambiente. Abbiamo cercato come una famiglia di stare vicino a Mario per quanto accaduto“.

Atalanta, le parole di Percassi

Sul calciomercato in arrivo, Percassi ha dichiarato: “Con il mister parliamo sempre di mercato, ma lui è molto concentrato sulle partite. Saremo sempre attenti al mercato, ma noi dobbiamo pensare alle partite che ci aspettano”.

E per concludere: “Saremo soddisfatti se l’Atalanta non avrà rimpianti. È ovvio che fino a stasera abbiamo 19 punti e dobbiamo guardare in faccia la realtà, possiamo e dobbiamo fare meglio: quello che conta è il campionato, dobbiamo fare di più. Dovremo giocare ogni partita da Atalanta, e a quel punto saremo contenti”.