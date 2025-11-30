Atalanta, Percassi: “Colpito dalla semplicità di Palladino”

Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, nel pre partita della sfida contro la Fiorentina

Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio di Atalanta-Fiorentina.

I nerazzurri, dopo l’ottima prova in Champions League, cercano una vittoria in campionato che manca da più di due mesi. L’ultima contro il Torino del 21 settembre.

Di seguito le dichiarazioni di dell’amministratore delegato dell’Atalanta.

Ha iniziato su dicendo: “Abbiamo bisogno di una prestazione a livello di mercoledì. Ci aspetta una gara difficile che affronteremo nel migliore dei modi”.

Le parole di Percassi

Sulla classifica ha poi aggiunto: “Evidentemente bisogna fare di più, forse c’è stata anche un po’ di sfortuna ma dobbiamo meritarci i punti sul campo”.

Sul nuovo allenatore, Raffaele Palladino, ha ammesso: “Mi ha colpito la sua semplicità”. E sugli obiettivi: “Il nostro obiettivo è far bene ogni partita, abbiamo bisogno di recuperare terreno in campionato. Le cose vanno conquistate partita dopo partita”.