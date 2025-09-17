Atalanta, Percassi: “Lookman? Quando sarà pronto lo aspettiamo a braccia aperte“

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, prima della sfida di Champions League contro il PSG.

L’Atalanta si prepara all’esordio in Champions League i questa nuova stagione. Ad aprire le danze di oggi, mercoledì 17 settembre, ci sarà la sfida contro il PSG.

I nerazzurri di Ivan Juric saranno ospiti dei parigini al Parco dei Principi. L’appuntamento è fissato alle ore 21.

Dopo la vittoria in campionato contro il Lecce della scorsa domenica, l’Atalanta cerca i primi tre punti anche in questa League Phase di UCL.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni dell’amministratore delegato nerazzurro ai microfoni di Sky Sport prima del match.

Atalanta, le parole di Percassi

“È un’emozione meravigliosa sapendo anche che sarà una partita difficile. È un motivo di grande orgoglio essere qui“, ha esordito Percassi.

Poi ha continuato parlando di Lookman: “Indietro non si può tornare. Pensiamo al futuro e al presente. Sappiamo tutti il valore tecnico del giocatore ma sappiamo tutti che per giocare qui bisogna essere focalizzati al 100%. Quando sarà pronto lo aspettiamo a braccia aperte“.