Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, prima del fischio d’inizio del match contro il Bayern Monaco

L’amministratore delegato dell’Atalanta si è espresso così a pochi minuti dalla partita contro il Bayern Monaco: “Questo è un premio straordinario per una stagione che in Champions League ci ha regalato emozioni incredibili. È un onore ospitare una squadra così a casa nostra”.

I nerazzurri si giocano infatti il passaggio ai quarti di finale di Champions League, un risultato che eguaglierebbe il record del club, risalente al 2019/20.

Percassi ha poi proseguito l’intervista a SkySport dicendo: “Ceferin ha sempre avuto belle parole per l’Atalanta. Per noi averlo qui è motivo di grande lustro

Di seguito le dichiarazioni complete del dirigente nerazzurro.

Atalanta, Percassi: “Incentivi da sempre una nostra politica”

“È sempre stata parte della nostra politica incentivare anche a livello economico questo tipo di risultati. La società in caso di grandi risultati è sempre stata molto attenta a incentivare chi lavora tutti i giorni per questi risultati”, ha poi concluso l’amministratore delegato dell’Atalanta.