Atalanta, Percassi: “Critiche? Giuste, ma dobbiamo ricordarci da dove veniamo”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta (IMAGO)

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi sul 2025 del club nerazzurro

In occasione del pranzo natalizio del club nerazzurro, l’amministratore delegato Luca Percassi ha voluto tirare le somme sul 2025 dell’Atalanta.

Dopo l’addio di Gasperini, l’inizio di stagione sotto la guida di Juric non è stato dei migliori. L’arrivo di Palladino sembra aver riportato entusiasmo nel gruppo.

Percassi ha iniziato così: “Credo che il 2025 rappresenti un anno importante per l’Atalanta. A volte però diamo per scontate le prestazioni e i risultati. È giusto criticare quando le cose non vanno ma bisogna sempre ricordarsi da dove veniamo e qual è la nostra storia”.

Ha poi proseguito così: “Sono amministratore delegato da 16 anni e tutti all’interno dell’Atalanta hanno dato il massimo per raggiungere questi obiettivi. Bisogna comunque mantenere alta la guardia, alcune squadre ci dimostrano come sia facile scivolare. Da parte nostra c’è l’impegno di proteggere l’Atalanta, che significa proteggere la città”.