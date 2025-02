Dopo il botta-risposta tra Gasperini e Lookman, la famiglia Percassi sarà a Zingonia per intervenire

Il botta e risposta a distanza in casa Atalanta tra Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman, interverrà anche la famiglia Percassi per chiarire la situazione e stemperare la tensione creata.

Il motivo della visita e oggetto della discussione saranno le dichiarazioni delle due parti in merito al rigore calciato e sbagliato dall’attaccante nigeriano in occasione della sfida valida per i playoff di Champions League contro il Bruges, che avrebbe potuto riaprire i giochi per la qualificazione.

In particolare, ai microfoni della conferenza stampa dopo il match, l’allenatore della Dea Gian Piero Gasperini ha commentato la scelta di Lookman di incaricarsi del penalty.

“Penso sia uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto, anche in allenamento li calcia veramente male. Erano lì anche De Ketelaere e Retegui, il suo gesto non mi è assolutamente piaciuto“, sono state le dichiarazioni del dettaglio.

La risposta di Lookman

All’indomani della sfida persa contro il Bruges, poi, l’attaccante nigeriano dell’Atalanta ha voluto controbattere alle dure dichiarazioni del proprio allenatore tramite i propri canali social, senza tirarsi indietro.

“Essere preso di mira nel modo in cui sono stato non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso“, ha commentato il nigeriano su Instagram, prima di continuare. “Durante la partita il rigorista designato mi ha ordinato di tirare il rigore; e per supportare la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento. La vita è fatta di sfide e di trasformare il dolore in potere, cosa che continuerò a fare“.

Necessario, dunque, l’intervento della famiglia Percassi che vuole assicurarsi un clima sereno tra Gasperini, Lookman e all’interno dell’Atalanta in generale per procedere con una seconda parte di campionato all’altezza.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

