Atalanta, Percassi: “Gravissimo errore in Champions, speriamo non risulti decisivo”

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi nel pre partita della sfida di Serie A contro il Cagliari.

Dopo la tanto discussa sconfitta contro il Bruges in Champions League l’Atalanta si prepara a scendere in campo contro il Cagliari in Serie A.

A pochi minuti dal fischio d’inizio l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sarà una partita difficile, contro un Cagliari sempre messo bene in campo. Sarà una gara difficile”, ha esordito.

Sulle polemiche arbitrali ha poi aggiunto: “È un gravissimo errore, talmente evidente che è stato confermato da tutti. Ci ha creato un grave danno, è un peccato. Si chiude lì, oggi pensiamo a questa gara. Martedì torneremo a pensare alla Champions sperando che questo episodio non risulti decisivo“.

Chiosa finale su Piccoli e Adopo, giocatori di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Cagliari: “Osserviamo tutti i nostri ragazzi, siamo contenti del loro percorso“.

Atalanta, le parole di Gasperini

Nel finale del match contro il Bruges, infatti, la squadra belga ha ricevuto un rigore che ha generato non poche polemiche. Gasperini al termine della partita aveva detto: “Il dramma è che stiamo contagiando tutto il calcio che sta andando in una direzione che va al di fuori di questo sport. Tutti hanno un’idea di falli completamente diversi. Il dramma del calcio oggi sono i contatti. Ormai gran parte dei giocatori si buttano e strillano, tutti con l’intenzione di “rubacchiare” qualcosa. Il calcio adesso va in una direzione che non c’entra nulla con questo sport. Non conosco più le regole del calcio“.

“Il dramma è che non si distinguono più i contatti nel calcio. Dopo che salteremo tutti come pinguini adesso correremo anche tutti come pinguini. Il calcio sta cambiando in uno sport completamente diverso“, ha concluso.

