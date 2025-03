Le parole dell’AD dell’Atalanta, Luca Percassi, prima della partita di campionato contro l’Inter

Scontro diretto per il primo posto quello che andrà in scena tra l’Inter e l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini, infatti, in caso di vittoria arriverebbero a pari punti proprio con quelli di Inzaghi al primo posto con 61 punti.

Entrambe, poi, vogliono sfruttare il passo falso del Napoli di Antonio Conte che ha pareggiato 0-0 nella gara delle 12:30 contro il Venezia di Di Francesco.

Gli uomini di Gasperini arrivano alla partita dopo aver battuto lo scorso weekend la Juventus di Thiago Motta in trasferta per 4-0

Nella consueta intervista pre partita l’AD dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato del momento dei nerazzurri e degli obiettivi futuri.

Atalanta, l’intervista pre partita di Percassi

Luca Percassi ha cominciato l’intervista parlando del momento: “L’affetto della gente e dei nostri tifosi ci accompagna da quando esiste l’Atalanta. In questi anni si sono fatte cose straordinarie e l’Atalanta non era mai arrivata a essere in questa posizione a 10 giornate dalla fine“.

Il dirigente dell’Atalanta ha poi continuato: “Io e mio papà siamo nati nel settore giovanile dell’Atalanta e siamo cresciuti qui. È importante l’affetto della nostra gente. Abbiamo la responsabilità di fare il massimo per questa società a cui teniamo tanto“.

“Gasperini? Queste valutazioni si faranno alla fine con tanta calma”: le parole di Percassi

L’AD nerazzurro si è anche soffermato sulla gara: “Stasera sarà una gara straordinaria. Giochiamo contro una delle 3-4 piiù forte d’Europa. Sarà una partita fantastica, una partita da Champions League“.

Luca Percassi ha concluso l’intervista esprimendosi : “Noi siamo una famiglia. All’interno di una famiglia ogni tanto ci sono delle discussioni ma le cose si risolvono. È bellissimo vedere il mister abbracciare un ragazzo quando lo sostituisce. La cosa più bella di questi anni dell’Atalanta è aver avuto sempre una grande attaccamento. Gasperini? Sono 9 anni che siamo con il mister. Come sempre queste valutazioni si faranno alla fine con tutta la calma del mondo“.