Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Palladino e Cuesta per la sfida delle 15 tra Atalanta e Parma.
Prosegue la 22esima giornata di Serie A con il match delle 15:00 tra l’Atalanta di Palladino e il Parma di Cuesta.
I nerazzurri si presentano alla sfida dopo il pareggio contro il Pisa. Attenzione anche alla gestione delle energie perché mercoledì ci sarà la sfida di Champions League contro l’Union SG.
Anche gli ospiti arrivano da un pareggio in campionato con il Genoa di Daniele De Rossi nella scorsa giornata.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
A disposizione: Lookman, Maldini, Rossi, Hien, Pasalic, Sulemana, Samardzic, Bernasconi, Sportiello, Krstovic, Kossounou, Kolasinac, Musah.
PARMA (3-5-1-1): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Sorensen, Estevez, Keita, Britschgi; Bernabé, Benedyczak. Allenatore: Carlos Cuesta
A disposizione: Cremaschi, Ordonez, Mikolajewski, Drobnik, Valeri, Rinaldi, Casentini, Oristanio, Ondrejka, Pellegrino, Djuric, Almqvist
Atalanta-Parma, dove vedere in tv e streaming
La sfida tra Atalanta e Parma, in programma domenica 25 gennaio alle 15:00, sarà visibile in tv su DAZN.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.