L’Atalanta attende la decisione di Gian Piero Gasperini per la sua panchina: in lista anche Stefano Pioli e Thiago Motta.

Giorni di fuoco in Serie A per quanto riguarda le panchine. Con quasi tutte le big che potrebbero cambiare il proprio allenatore, anche l’Atalanta potrebbe variare dopo 9 anni.

Per la prima volta, infatti, Gian Piero Gasperini è vicino a lasciare i nerazzurri: non si tratta di squadra, cessioni o rinforzi ma solo motivazioni alla base di una scelta personale.

Dato il difficile arrivo di Maurizio Sarri, finito nel mirino della Lazio per un possibile ritorno, anche Igor Tudor si allontana, con la possibilità di permanenza alla Juventus che aumenta.

Tra i nomi in lista, figurano dunque quelli di Stefano Pioli e Thiago Motta. Lo stesso Pioli fu contattato dall’Atalanta e preallertato per sostituire Gasp nella prima stagione quando era a rischio esonero.

Atalanta, il punto sulla panchina

La panchina dell’Atalanta potrebbe avere un nuovo volto dopo 9 anni: l’eredità di Gian Piero Gasperini potrebbe essere raccolta da uno tra Thiago Motta e Stefano Pioli.

La famiglia Percassi, però, non ha ancora parlato con nessuno dei due allenatori, per rispetto di Gasperini che non ha ancora preso una decisione ufficiale.

Si tratterebbe di un cambiamento molto importante per una squadra che, con l’allenatore nerazzurro, ha sollevato il primo trofeo europeo della sua storia.