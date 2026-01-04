Com’è cambiato il rendimento dell’Atalanta con Palladino: il dato
Le statistiche della Dea dal suo arrivo
Dieci partite. Sette vittorie e tre sconfitte. Dall’esordio contro il Napoli alla vittoria contro la Roma Raffaele Palladino sta lasciando la sua impronta in casa Atalanta.
Arrivato con la Dea 13esima in campionato, oggi la squadra di Bergamo occupa l’ottava posizione. E ora la zona Europa (occupata dal Como a quota 30) dista solo 5 punti.
Tra campionato e coppe la media punti supera i due (se calcoliamo solo la Serie A arriva a 1,71).
Nel mezzo ci sono anche i prestigiosi successi in Champions contro Francoforte e Chelsea. Con i giallorossi altri tre punti che pesano. Un ritmo altalenante, ma incoraggiante. In attesa della continuità che potrebbe definitivamente rilanciare la stagione dell’Atalanta.