Atalanta, Palladino: “Continuiamo la nostra scalata. Sono orgoglioso di allenare questa squadra”

Raffaele Palladino (IMAGO)

Le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria dell’Atalanta per 0-2 sul Bologna di Vincenzo Italiano

L’Atalanta di Raffaele Palladino trova la sua seconda vittoria consecutiva. Dopo l’1-0 contro la Roma di Gasperini, i nerazzurri si sono imposti per 0-2 contro il Bologna di Italiano. Doppietta di Krstović che torna al gol dopo oltre 3 mesi.

Palladino ha analizzato così il match nel post partita: “Continuiamo la nostra scalata. Sono molto felice della prestazione e di quello che stanno facendo i ragazzi. Alla fine del girone d’andata siamo settimi sopra il Bologna. Dobbiamo continuare così. I punti persi all’inizio sono stati tanti, la squadra ora si sta esprimendo a livelli buoni e non dobbiamo mollare. Sono orgoglioso di allenare questa squadra, sono un uomo fortunato perché tutto quello che proviamo loro lo seguono bene. Ci sono valori importanti, sono soddisfatto”.

L’allenatore dell’Atalanta ha poi proseguito: “Pochi cambi? Non ho un undici titolare. Da quando sono arrivato i risultati sono positivi, abbiamo perso la prima partita con il Napoli e con il Verona, poi solo con l’Inter e meritavamo il pari. Non dimentichiamoci che abbiamo 5 giocatori fuori e chiunque gioca lo fa con entusiasmo. Oggi è entrato Brescianini, anche Sulemana. Krstovic oggi è stato bravissimo. Insomma, potrei citarli tutti. Sono molto felice che la squadra si stia esprimendo così”.

Infine ha concluso: “Modulo? Possiamo giocare a 3 o a 4, come fatto dall’inizio. A me interessa la mentalità e che chiunque venga chiamato faccia il massimo. Tutti stanno lavorando al massimo e con grandi sacrifici la squadra è arrivata a un buon livello. Ora dobbiamo continuare così“.