Le parole di Palladino al termine della sfida della 14esima giornata di Serie A tra Verona e Atalanta.

Il sabato sera della 14esima giornata della Serie A tra Verona e Atalanta termina sul 3-1. Grazie alle reti di Belghali, Giovane e Bernede i gialloblù guadagnano così i primi 3 punti stagionali.

Al termine del match ha parlato Raffaele Palladino commentando la prestazione dei suoi ragazzi

“È stato un bruttissimo primo tempo, non salvo niente. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento e lo spirito, non avevamo capito che partita potesse essere. Non me lo spiego, probabilmente è colpa mia che non ho alzato l’attenzione“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Palladino.

Atalanta, le parole di Palladino

Palladino ha poi continuato: “Mi dispiace, ma salvo poco del primo tempo, abbiamo giocato male e dobbiamo archiviare questa partita e pensare alla Champions. Mi dispiace per il rigore, quello è fallo di mano e non mi dite che non è così perché lo abbiamo visto tutti. Non voglio però trovare alibi perché abbiamo meritato di perdere“.

Si è poi soffermato su questo episodio: “Non discuto l’errore, ci può stare e Mariani è un arbitro internazionale, bravissimo. Se c’è il VAR che dovrebbe dare una mano agli arbitri… Mariani mi ha detto che la palla non cambia direzione, ma non c’entra nulla. Mi dispiace perché da 3-0 potevamo andare sul 2-1, ma ripeto, non abbiamo perso per questo“.

Atalanta, Palladino: “Sta a me far reagire la squadra”

L’allenatore nerazzurri poi ha proseguito: “Sono gol evitabilissimi, errori individuali e di squadra. Sono disattenzioni, leggerezze e sapevamo che sarebbe stata una partita di duelli. È una cosa generale di squadra, non voglio riferirmi ai singoli, ma queste cose non devono accadere“.

Infine ha concluso: “Bisogna reagire, sono il primo responsabile e sta a me far reagire questi ragazzi. Io devo inculcare a loro una mentalità vincente. Non può essere che oggi entriamo così in campo. Venivamo da 3 vittorie e questa partita non la capisco. Io ho l’obbligo di far capire alla squadra che queste prestazioni non possiamo assolutamente farle“.