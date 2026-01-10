Atalanta, Palladino: “La squadra voleva vincere e si è divertita. Sono felice e orgoglioso”

Le parole dell’allenatore dei nerazzurri al termine del match dell’Atalanta contro il Torino di Marco Baroni.

L’Atalanta batte il Torino per 2-0 e continua la sua rimonta in classifica in Serie A. Decisivi i gol di De Ketelaere e Pasalic per la squadra di Palladino, che continua a guadagnare posizioni e recuperare diversi punti.

Proprio l’allenatore dei nerazzurri ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport, iniziando da un’analisi del match: “Sono molto soddisfatto, volevo una prestazione di carattere e grande personalità. Volevano vincere e si sono divertiti, mi rende felice“.

Palladino ha proseguito: “Sono orgoglioso di loro, mi spiace non averla chiusa prima ma la squadra ha avuto grande spirito. Sono contento per Mario (Pasalic) che ha fatto un grande gol”.

Di seguito le dichiarazioni complete.

Atalanta, le parole di Palladino

Palladino ha poi parlato del calendario e delle prospettive dei nerazzurri: “Le partite più difficili sono quelle che affronteremo, ti determinano i campionati. Dobbiamo affrontarle sempre con quella mentalità vincente, solo così possiamo continuare ad andare forte. Chiunque gioca dimostra il suo valore, difendono da squadra vera quindi stiamo raggiungendo risultati importanti e siamo felici”.

Sulla condizione fisica, cresciuta rispetto alla gestione di Juric, spiega: “Siamo cresciuti fisicamente, la metodologia è differente rispetto a prima, voglio che vadano forti. Abbiamo avuto poco tempo ma avevamo bisogno di un cambio di ritmo. Possiamo migliorare nel cinismo sotto porta e questa partita ci insegna che le partite vanno chiuse prima”.

Sui gol fatti, diminuiti rispetto all’anno scorso conclude: “Ovviamente ci lavoro, le occasioni le stiamo creando. Ovviamente a noi mancano anche giocatori importanti che ci portano dei gol, abbiamo bisogno di tutti. Dobbiamo alzare il livello, possiamo ancora migliorare sotto tanti aspetti”