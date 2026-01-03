Il commento di Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma alla New Balance Arena

L’Atalanta batte 1-0 la Roma nel ritorno a Bergamo da avversario di Gian Piero Gasperini.

In un match ricco di episodi e polemiche, a decidere è la rete di Giorgio Scalvini, al rientro dopo un problema fisico.

Dopo la partita, Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di SkySport: “È stata una serata perfetta, magica. La voleva il gruppo, la voleva la società. Ci tenevamo a cominciare il 2026 nel migliore dei modi contro una squadra che aveva la miglior difesa e ha un grande allenatore. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, ha risposto bene a ciò che abbiamo preparato”.

Sui giocatori ha poi proseguito: “Ho avuto risposte da tutti. Per me conta la meritocrazia, per esempio Zalewski ha fatto molto bene in quella posizione, oltre a tutti i subentrati. Bernasconi ha fatto molto bene, De Roon idem. Siamo felici e c’è rammarico per non aver fatto il secondo gol. Vincere soffrendo è anche bello”.

Atalanta, le parole di Palladino

Sulle frizioni con Gasperini ha detto: “Ci conosciamo bene, riguardava un episodio di Mancini, ma sono cose di campo. Non è successo nulla ed è rimasto tutto lì. Classifica? Stiamo salendo, ma a me interessa più che altro di prendere la strada giusta. Volevamo questa vittoria e bisogna pedalare, partita per partita”.

Palladino ha poi concluso: “Abbiamo messo la Roma sotto nel primo tempo, abbiamo meritato a parte la loro prima occasione. Potevamo andare al raddoppio tante volte con Zalewski. Non ho capito il motivo del gol annullato, ma sono cose di campo. Sapevamo di poter avere un calo nella ripresa, però la partita l’abbiamo preparata così e la squadra ha saputo difendere senza rischiare”.