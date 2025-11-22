Atalanta, Palladino: “Ho trovato un gruppo deluso, dobbiamo dimostrare il nostro valore”

Le parole di Palladino nel pre-partita del match contro il Napoli, in programma alle ore 20:45 di sabato 22 novembre.

L’Atalanta torna in campo dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro il Sassuolo, decisiva per il cambio in panchina. Juric, infatti, è stato esonerato e al suo posto il club nerazzurro ha scelto Raffaele Palladino.

Nel prepartita della gara ha parlato proprio il nuovo allenatore ai microfoni di DAZN.

Palladino ha aperto dicendo: “Il destino a volte regala cose meravigliose, sono felice di essere nella mia città per iniziare questo mio nuovo percorso. Sono concentrato sulla squadra per fare una grande prestazione in uno stadio così bello e contro i campioni d’Italia, dobbiamo dimostrare il nostro valore“.

E poi ancora. “Quando c’è un cambio di allenatore c’è delusione del gruppo e nella società. Ho cercato di portare energia positiva ed empatia, oltre che essere più chiaro possibile sui principi. Solo da giovedì ho iniziato a lavorare con tutta la squadra. Mi ha impressionato la dedizione e la concentrazione dei ragazzi nel lavorare“.

Infine, Palladino ha concluso: “Scamacca out? Era un’idea che avevo in mente. Ho giocato spesso contro il Napoli, il loro dogma è giocare 3-4-3, non abbiamo voluto dare riferimenti con Mario Pasalic che è un attaccante aggiunto. Dobbiamo essere bravi a trovare automatismi e situazioni per mettere in difficoltà il Napoli“.