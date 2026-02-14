Atalanta, Palladino: “Questa vittoria ci dà slancio ma dobbiamo rimanere umili”

Le parole di Raffaele Palladino al termine della sfida contro la Lazio di Murizio Sarri all’Olimpico di Roma.

L’Atalanta riesce a battere la Lazio di Sarri all’Olimpico. Il match della 25esima giornata di Serie A finisce così sul 0-2 grazie alle reti di Ederson e Zalewski.

Al termine della sfida Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la prestazione dei suoi ragazzi.

“I miei giocatori hanno ambizione e consapevolezza dei loro mezzi. Abbiamo fatto una buona partita con una squadra forte ma dobbiamo rimanere umili. Ce la siamo giocata a viso aperto. Sono felice perché queste vittorie danno consapevolezza“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Atalanta, le parole di Palladino

Palladino poi si è soffermato sul modello di gioco: “I nostri principi di gioco sono chiari: recuperare la palla in alto, accettare i duelli dietro. Sapevamo che potevamo correre dei rischi perché la Lazio è bravissima anche negli attacchi della profondità. Ci sono anche dei vantaggi a giocare così perché quando recuperiamo palla alta possiamo mettere in difficoltà gli avversari. Siamo stati bravi sia a prepararla sia a confrontarci con una squadra forte. Questa vittoria ci dà slancio e stimoli. Ma tra meno di 80 ore giocheremo in Champions League“.

Ha anche aggiunto: “Il livello è altissimo. Come dicevo prima, non credo nel turnover, credo di aver a disposizione tanti giocatori forti. Ho l’imbarazzo della scelta per chi mettere in campo ma devo fare delle scelte. Oggi ho sostituito Ahanor perché era ammonito. Chi sta in panchina e poi entra aumenta il livello“.

L’allenatore nerazzurro ha concluso commentando il gol di Ederson : “Ha avuto tante occasioni per fare gol. Alla fine della partita scherzando gli ho detto ‘dovevo metterti come rigorista per farti fare gol’. Gli abbiamo dato fiducia ed è stato bravo“.