Le parole di Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, dopo la partita contro il Genoa, valida per la 16esima giornata di Serie A

L’Atalanta vince 1-0 al 94′ contro il Genoa grazie a un gol su calcio d’angolo di Isak Hien, il primo in Serie A per il difensore svedese.

In una partita complicata per i nerazzurri, nonostante la superiorità numerica per 90′ a causa dell’espulsione di Leali, il gol del centrale ex Verona regala 3 punti importanti che riportano la squadra di Palladino nella parte sinistra della classifica.

Al termine del match, l’allenatore nerazzurro ha analizzato la prestazione dei suoi nella consueta intervista post partita: “Non esistono partite facili e voglio fare i complimenti al Genoa. Nonostante l’inferiorità numerica hanno dato tutto, per noi è stato difficile con tutti questi spazi chiusi. Noi siamo stati un po’ lenti nella manovra e nel trovare gli spazi. Nel secondo tempo ho chiesto di muoverla più veloce, e sicuramente ci sono cose che avremmo potuto far meglio, ma serviva vincere oggi. Queste partite ci danno l’entusiasmo che ci serve”.

“Esultare così non è da me. Preferisco stare più calmo, ma oggi mi sono lasciato un po’ andare e sono corso insieme ai ragazzi. Vincerla così è stato bello, il Genoa ha anche avuto chance per fare gol. A me piace vincere anche soffrendo, tempra la squadra. In Serie A non sono sempre pulite le partite e ci sono cose da migliorare, ma vincere era fondamentale. Affronteremo in maniera differente i prossimi scontri diretti”, ha poi proseguito l’allenatore nerazzurro.

Sul calendario ha poi aggiunto: “L’obiettivo mio e della squadra era di fare più punti possibili prima di Inter, Roma e Bologna, che sono scontri diretti per le zone alte. Dobbiamo prendere partita per partita, ma era intanto importante arrivare nella zona sinistra della classifica. Queste vittorie portano autostima, e poi ce la giochiamo con tutte, abbiamo grande qualità”.