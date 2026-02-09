Le parole di Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Cremonese

Atalanta e Cremonese sono pronte a scendere in campo alle 18:30 nel penultimo match della 24esima giornata di Serie A.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita, Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

“Questa è la partita della maturità per noi, è quello che ho detto alla squadra e quello che ci aspettiamo oggi. Dopo una grande vittoria non è facile ritrovare l’atteggiamento che abbiamo avuto contro la Juventus”, ha esordito l’allenatore nerazzurro.

Palladino ha poi aggiunto: “Sarà una partita difficile contro una squadre che vuole fare dei punti, ma mi aspetto una prova di maturità”.

Sulla panchina di Scamacca ha spiegato: “Ha avuto un fastidio durante la rifinitura, ha provato stamattina ma purtroppo aveva male. Il ragazzo è voluto venire con noi per stare con la squadra ma non sarà disponibile”. Al suo posto giocherà dunque Krstovic: “CI sarà lui che conosce bene Baschirotto, che viceversa conosce lui”.

Palladino ha infine concluso così: “Noi guardiamo partita per partita, siamo settimi, un po’ indietro rispetto al cammino europeo. Abbiamo perso un po’ di punti a inizio anno ma siamo lì, è un campionato agguerrito. Davanti fanno tanti punti, ma noi pensiamo solo a noi stessi”.