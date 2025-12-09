Le parole di Raffaele Palladino al termine della sfida di Champions League tra la sua Atalanta e il Chelsea.

L’Atalanta è tornata a giocare anche in Champions League in casa contro il Chelsea. Il match termina per 2-1 grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere che regalano i 3 punti ai nerazzurri.

Al termine della partita Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

“Sono moto felice perché è stata una serata magica, davanti ai nostri tifosi. Siamo molto felici. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, sono rimasto impressionato dalla loro qualità tecnica“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Atalanta, le parole di Palladino

Palladino ha continuato: “Come ho detto ai ragazzi nel cerchio di centrocampo, non possiamo essere così alterni. Voglio pensare che sia stato solo un episodio quello di sabato in campionato (contro il Verona, ndr). I ragazzi hanno interpretato la partita in maniera perfetta. Abbiamo avuto solo un giorno per preparare questa gara, sono stati davvero molto bravi. Li ringrazio perché giocare partite del genere ti dà grandi valori e cresci anche di autostima. L’importante adesso è la partita di sabato. Cosa ho promesso ai ragazzi se vinceremo col Cagliari? Se vuoi fare un regalo ai calciatori, devi dare loro dei giorni liberi“.

Poi si è soffermato sui giocatori avversari “Li ho visti da vicino, sono andato in Inghilterra. Vanno forte, hanno una fibra veloce, sono tecnici e rapidi. Fanno dei contro movimenti impressionanti. È una squadra davvero completa, moto temibile. Oggi i ragazzi sono stati perfetti. Ho chiesto una partita perfetta e dietro sono stati impressionanti. Kossounou, Kolašinac e Djimsiti hanno retto gli 1 vs 1 e dopo quando è entrato Ahanor ha fatto benissimo. La squadra avuto coraggio“.

Atalanta, l’intervista Palladino dopo il Chelsea

L’allenatore nerazzurro ha proseguito: “Purtroppo da quando sono arrivato abbiamo avuto sempre partite. Ogni 2/3 giorni abbiamo sempre giocato, ho potuto lavorare poco sui principi. Abbiamo cercato di toccare le cose giuste e loro sono bravi a recepire subito. Bisogna risalire in campionato, per forza perché è nelle nostre possibilità. Voglio ringraziare i ragazzi che oggi non sono entrati vedi Brescianini, Samardžić, Hien, Maldini… tutti calciatori molto importanti che oggi non hanno giocato, ma che sono stati bravi a farci preparare bene questa partita. A loro cercherò di dare un’opportunità prima o poi. È merito di tutta la squadra questa vittoria“.

Infine ha concluso parlando della possibilità della qualificazione diretta agli ottavi: “Sinceramente adesso io mi focalizzo sulla classifica di campionato. Farò vedere la classifica alla squadra, dobbiamo prendere consapevolezza che in campionato siamo troppo indietro rispetto alle qualità che abbiamo. I ragazzi devono prendere coscienza che una partita come quella con il Verona non deve più accadere. Perché lo spirito e l’atteggiamento deve essere sempre quello di stasera. Qualificarsi nelle prime 8 sarebbe qualcosa di straordinario, di unico. Però noi adesso dobbiamo pensare al campionato e a risalire la classifica“.