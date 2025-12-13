Atalanta, Palladino: “La squadra ha voluto fortemente questa vittoria”

Le parole di Palladino al termine di Atalanta-Cagliari, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A

Secondo successo in pochi giorni per l’Atalanta. Dopo la vittoria contro il Chelsea in settimana, battono anche il Cagliari grazie a Gianluca Scamacca. Con la doppietta, l’ex West Ham sale a quota quattro gol in una settimana, dopo quelli contro Verona e blues. Ai sardi non basta la rete di Gaetano.

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport dopo il successo: “È stata una partita difficile, contro una squadra buona. Il Cagliari ha giocatori di gamba, volevano ripartire. Abbiamo fatto un grande primo tempo, siamo andati in vantaggio. C’è il rammarico di non aver trovato il raddoppio: se lasci queste partite aperte può succedere di tutto. Nel secondo tempo siamo calati, abbiamo avuto tante partite. La squadra ha voluto fortemente questa vittoria. Mi è piaciuto lo spirito, ci sono grandi valori in questo gruppo. Siamo soddisfatti”.

L’allenatore ha poi proseguito: “Vincere aiuta a vincere. Creare entusiasmo a Bergamo è fondamentale. Era importante vincere oggi. Perdiamo due giocatori importanti come Lookman e Kossounou, dispiace anche per Djimsiti, vedremo cos’è accaduto. Avere una settimana a disposizione per il Genoa è tanto”.

Sul momento della squadra: “Devo inculcare che a questi ragazzi nei momenti di difficoltà bisogna andare più forte, hanno grandissimi mezzi. Andare sotto con il Chelsea e ribaltare la partita non è da tutti. Sull’1-1 avevamo pochissime energie, ma siamo stati bravi a vincere questa partita. Ho fatto i complimenti alla squadra”. E su Scamacca: “Gianluca aveva la febbre, 38 fino a due ore dalla partita. Ha stretto i denti. Prima della partita gli ho detto che le migliori partite si fanno con la febbre”.