Atalanta, Palladino: “Il Bayern è fortissimo, ma abbiamo delle chances”

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a SkySport prima dell’inizio del match contro il Bayern Monaco

“Mission Impossible? Ci stiamo godendo tutto di questi giorni. Sono momenti di grande gioia ed entusiasmo”, ha detto Raffaele Palladino prima del fischio d’inizio della partita contro il Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

L’Atalanta, dopo il passaggio del turno ai playoff contro il Borussia Dortmund, se la vedrà con una delle squadre migliori d’Europa per accedere ai quarti.

L’allenatore nerazzurro ha poi proseguito: “Vogliamo confrontarci con loro, che sappiamo essere una squadra fortissima. Davanti ai nostri tifosi, se facciamo l’Atalanta abbiamo qualche chances”.

Di seguito le dichiarazioni complete.

Atalanta, Palladino: “Giocheremo con la difesa a 4”

Sui cambi di formazione ha spiegato: “Sì, sarà un 4-2-3-1. Vogliamo riproporre quanto fatto nel finale contro l’Udinese, dove abbiamo fatto bene. Contro una squadra così forte vogliamo giocarcela ad armi pare. La mentalità di questa squadra deve essere quella di una squadra coraggiosa”.

Palladino ha infine concluso: “Noi non amiamo la zona e cerchiamo i duelli. Vogliamo andare a prenderli alti e sappiamo che sono molto veloci e che possiamo pagarla in ripartenza. Abbiamo studiato la squadra e sappiamo che se ci mettessimo bassi, vincerebbero come hanno sempre fatto”.