Il commento di Raffaele Palladino dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Napoli.

L’Atalanta continua la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A vincendo anche contro il Napoli. Decisive per il 2-1 finale le reti di Pasalic e Samardzic.

Nel post partita Raffaele Palladino si è dichiarato soddisfatto/deluso dalla prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN.

“La squadra ha raggiunto grande consapevolezza. Oggi abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi e che vogliamo continuare a crescere. Questa partita ci dà tanta energia per la sfida di Champions“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Atalanta, le parole di Palladino

Il focus di Palladino si è spostato sullo sfogo di Manna nel post partita: “Per quanto mi riguarda vedo che un mio giocatore affronta Hojlund uno contro uno. Hien era in vantaggio sull’avversario. Dopo gli ho anche chiesto. Viene trattenuto e spinto a terra. Per me non c’è nulla da dire su questo episodio. Per me è un fallo chiaro ed evidente. Quando c’è un contatto in area l’arbitro decide. Poi capisco la posizione del Napoli ma io vedo un qualcosa di evidente. Non voglio stare qui a parlare di episodi ma mi voglio concentrare sulla bella partita che è stata“.

Infine ha concluso parlando della prestazione dei suoi: “In una partita ci sono tante partite e la mia idea era di essere più verticale. Sulemana ha anche stancato la difesa avversaria. Nel primo tempo siamo stati un po’ sterili ma dopo ci siamo ripresi. Siamo stati bravi e con grande qualità. Sono felice per Samardžić. Proprio in settimana gli avevo chiesto di darmi una mano a riempire l’area e oggi da subentrato l’ha fatto“.