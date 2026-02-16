Atalanta, Palladino: “La Champions dà stimoli incredibili. Abbiamo voglia di continuare”

Raffaele Palladino ha fatto il punto sulla preparazione della sua Atalanta in vista della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund

I tifosi dell’Atalanta si preparano per un’altra grande notte di calcio europeo. Domani, 17 febbraio alle ore 21:00, i nerazzurri affronteranno il Borussia Dortmund in Champions League.

L’allenatore dell’Atalanta Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ha esordito dicendo: “Indubbiamente i tifosi sono la parte bella del calcio, anche averli contro fa bene al calcio. Domani giochiamo in uno stadio affascinante e caldo. La Champions ci dà stimoli incredibili, anche se abbiamo giocato poco fa abbiamo recuperato“.

Palladino ha parlato anche delle varie assenze causa infortunio: “Ci dispiace, sono importanti per noi, sono giocatori forti ma il calcio è fatto di questo, siamo una famiglia un grande gruppo chi li sostituirà lo farà al meglio“.

L’allenatore ha aggiunto: “Abbiamo entusiasmo, abbiamo voglia di continuare. In Champions League il livello è alto, hanno grandi individualità. Il Borussia Dortmund è forte, vogliamo metterli in difficoltà e sappiamo che ci sono 2 partite“.

Giusto fare i calcoli prima di giocare le partite? Palladino ha le idee chiare: “Le partite vanno giocate, non faccio percentuali prima, cerco di trasmettere autostima e personalità ai ragazzi, bisognerà capire i momenti della partita ma la mentalità dovrà essere quella di fare sempre il risultato”.

Le parole di Palladino

Palladino ha sorriso parlando di Kovac. L’allenatore nerazzurro ha condiviso lo spogliatoio con il fratello dell’allenatore del Borussia Dortmund: “Conosco Robert, lo abbraccerò con piacere domani, abbiamo condiviso lo spogliatoio della Juve in Serie B“.

E infine, un commento sulla sua passione per il calcio: “Posso dire che è uno sport e un lavoro che dà emozioni incredibili, ho l’adrenalina a mille per preparare la partita, siamo eccitati. È tutto molto bello, sono molto felice e carico, e cerco di trasmetterlo ai ragazzi“.