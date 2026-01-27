Atalanta, Palladino: “Vogliamo andare agli ottavi. Mercato? Ci pensa la società”

Le parole di Raffaele Palladino alla vigilia della sfida di Champions League tra l’Union Saint-Gilloise e l’Atalanta.

Siamo arrivati al momento decisivo della League Phase di Champions League. L’ultima giornata della prima fase di questa competizione arriva al termine ed è tempo di fare i conti con la classifica.

L’Atalanta di Raffaele Palladino, attualmente in zona playoff a quota 13 punti, in caso di vittoria avrebbe serie chance di rientrare nelle prime otto del girone: posizione che permetterebbe ai nerazzurri di giocare direttamente gli ottavi di finale.

Alla vigilia del match, Raffaele Palladino ha esordito così in conferenza stampa: “Il sogno è ancora lì, anche se piccolo c’è sempre. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo andare in campo per provare a raggiungere la vittoria, non bisogna avere distrazioni o cali di concentrazione.Abbiamo provato sulla nostra pelle che in Champions appena cali puoi pagare caro. Siamo consapevoli che domani affrontiamo una squadra con dei valori, che può metterti in difficoltà. Possono qualificarsi, noi vogliamo fare la nostra partita”.

Atalanta, Palladino: “Turnover? Nessun calcolo, ho la fortuna di avere una grande rosa”

Come spesso accade in questo periodo dell’anno, i tanti impegni potrebbero risultare un tema per le scelte degli allenatori. E proprio sul turnover in vista del match di campionato contro il Como, Palladino ha risposto così: “Io cerco di mettere in campo sempre la formazione migliore, ho la fortuna di avere una grande rosa, ragazzi straordinari, che danno sempre il 100%”.

Continua: “Credetemi non faccio turnover, nessun calcolo sulla prossima, io penso a domani che è molto importante, vogliamo continuare il nostro percorso di crescita e dare continuità. Poi penseremo alla gara successiva, che è altrettanto importante”.

E sugli avversari: “Sono una buona squadra, sanno giocare dentro e anche verticali, abbiamo avuti pochi giorni per prepararla. Loro possono mettere in difficoltà chiunque, in casa sono molto temibili, poi è l’ultima partita, proveranno a vincerla, è molto aperta. Dobbiamo avere la mentalità giusta e provare a vincere, sono tutte difficili”

“Non amo tanto il mercato, i ragazzi possono avere delle distrazioni”

Nella conferenza stampa di avvicinamento al match contro l’Union Saint-Gilloise, l’allenatore nerazzurro ha trovato spazio per esprimersi anche sul tema mercato: “Sinceramente non ci penso. Non amo tanto il mercato, ci sono tante partite e i ragazzi possono avere delle distrazioni, ma li vedo concentrati e con grandi responsabilità. Ci pensa la società, siamo in grande sintonia, ci confrontiamo quotidianamente su tutto”.