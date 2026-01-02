Atalanta, Palladino: “Stimolante affrontare Gasperini. Non sarà facile”

Raffaele Palladino, allenatore Atalanta (imago)

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma

La sconfitta contro l’Inter nell’ultima partita del 2025 ha interrotto l’ottimo percorso dell’Atalanta di Raffaele Palladino, che vuole iniziare il nuovo anno con una vittoria. Il 2026 dei nerazzurri si apre con una partita complicata e allo stesso tempo emozionante, visto il ritorno di Gian Piero Gasperini in quella che è stata la sua casa per diversi anni.

Inoltre, la sfida della New Balance Arena mette di fronte l’ex allenatore dell’Atalanta a uno dei suoi “figli sportivi”: proprio Palladino, il quale alla vigilia ha parlando proprio dell’allenatore della Roma: “Affrontare un mister come lui è abbastanza stimolante. Ci siamo affrontati in questi anni e lo conosco anche da calciatore: lui ha fatto la storia dell’Atalanta così come la società. Deve essere uno stimolo anche per la squadra“.

Verso la sfida della New Balance Arena, invece: “Dobbiamo ragionare partita dopo partita e affrontiamo una squadra che sta lottando per posizione alte con un grandissimo allenatore. A noi ci mancano punti di questo tipo, e domani vogliamo regalare una grande prestazione“.

Sull’importanza del risultato: “Certamente ci servirebbe una vittoria. Noi contro l’Inter abbiamo giocato bene nel secondo tempo dove però sono venuti a mancare gli ultimi dettagli. Arriviamo con grande consapevolezza dei nostri mezzi“.

Palladino: “Possibile vedere l’Atalanta con il 3-4-2-1. E su Scalvini…”

Raffaele Palladino in conferenza stampa ha aperto alla possibilità di vedere l’Atalanta schierata con il 3-4-2-1: ” Ho dei calciatori che possono giocare con la difesa a quattro, e sicuramente è una soluzione anche a gara in corso“.

Su Giorgio Scalvini, invece, l’allenatore dei nerazzurri ha dichiarato: “Sta recuperando dopo diversi infortuni, ma è ovvio che per farlo ritornare al 100% serve che giochi. Poi è chiaro che ho fatto determinate scelte, ma sono sicuro che Giorgio riuscirà a sfruttare al meglio le sue occasioni“. L’ex Fiorentina ha parlato della crescita di Carnesecchi: “È un ragazzo che sta migliorando molto e sta dimostrando grandissima personalità“.

“Bisogna ridurre la finestra del mercato. Samardzic? Vorrei vederlo dall’inizio”

Raffaele Palladino ha parlato anche delle difficoltà di questo periodo dell’anno, in cui le partite si intrecciano al calciomercato: “Secondo me bisogna ridurla la finestra di mercato. Capisco anche il comportamento di certi giocatori, ma ho visto un gruppo compatto e sempre concentrato: tutti vogliono giocare. Chi mi da tanto negli allenamenti do altrettanto, sono molto meritocratico da questo punto di vista“.

Sulla situazione di Samardzic, invece: “L’ho fatto giocare a gara in corso e per me è un giocatore importante per l’Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento. Vorrei vederlo dall’inizio, ma sono sicuro che presto capiterà, ma sono sicuro che presto capiterà, ma sta dando comunque tutto“.