Atalanta, Palladino: “Raspadori mi è sempre piaciuto. In attacco siamo molto forti”

Raffaele Palladino, allenatore Atalanta (imago)

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa

La rincorsa è solo iniziata. L’Atalanta non si ferma più: contro il Torino è arrivata la terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che sono riusciti a risalire fino al 7° posto in classifica.

La squadra di Palladino non vuole però fermarsi, e punta ad avvicinarsi al gruppone in lotta per la Champions League. Per dare continuità agli ottimi risultati recenti servirà vincere contro il Pisa, nel match che aprirà la 21ª giornata di Serie A.

Alla vigilia del match, proprio Palladino ha parlato in conferenza stampa. Il primo tema, ovviamente, non poteva essere l’acquisto di Raspadori: “Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo alzando il livello. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa è riuscita a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti“.

L’allenatore nerazzurro ha proseguito parlando del match in programma: “Vedo una squadra affamata, preparata e con la voglia di fare bene. Chiaro che le insidie sono sempre dietro l’angolo perché le cosiddette “piccole” ti possono fermare. I dettagli faranno la differenza e domani affrontiamo una squadra difficile contro cui servirà la mentalità giusta”.

Palladino ha poi parlato della profondità del proprio reparto offensivo: “Con l’arrivo di Raspadori l’Atalanta ho molte soluzioni, oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento, però sono molto soddisfatto di loro. Ho una squadra pronta a tutto, dove tutti sanno cogliere le occasioni“.

Per concludere, sulle ambizioni stagionali del club: “Ci sono 54 punti da qui alla fine e dobbiamo avere l’ambizione di fare più punti possibili. Stiamo facendo un grande percorso, ma va dato merito a questi ragazzi. Non abbiamo fatto ancora niente, e il nostro obiettivo è quello di fare molto più dei 28 punti fatti all’andata: chiederò più continuità perché è un momento buono e bisogna cavalcarlo”.