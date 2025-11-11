Atalanta, Raffaele Palladino è il nuovo allenatore: il comunicato

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta. I nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo dell’ex Fiorentina sul proprio sito

L’Atalanta ha il suo nuovo allenatore: Raffaele Palladino. Con un comunicato sul proprio sito, il club nerazzurro ha reso noto l’arrivo dell’ex Fiorentina. Per lui contratto fino al 30 giugno 2027.

Come vi abbiamo raccontato, l’Atalanta ha puntato subito su Palladino per il post Jurić . L’allenatore è stato scelto per cambiare rotta dopo un inizio di stagione complicato.

Il club bergamasco occupa la tredicesima posizione in Serie A. Carnesecchi e compagni hanno totalizzato 13 punti con 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

L’Atalanta ha ufficializzato l’esonero di Ivan Jurić a seguito della pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo, con il match terminato 0-3.

Atalanta, ecco Palladino

I nerazzurri ripartono quindi da Raffaele Palladino con l’obiettivo di centrare, ancora una volta, la qualificazione alla Champions League. Questo il comunicato diffuso sul proprio sito: “Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo – dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza – 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025“.

Scritto che continua: “Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027. Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst)“.

E infine. “Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori“.