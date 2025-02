Steve Pagliuca, co-presidente Atalanta (Imago)

Le parole del co-presidente dei bergamaschi sul campionato, sul futuro di Gasperini e non solo

Sarà un finale di stagione di fuoco per l’Atalanta, che dopo essere stata eliminata dalla Champions League ha l’obbligo di credere al sogno Scudetto.

I nerazzurri sono subito ripartiti alla grande dopo la sconfitta contro il Brugge, vincendo a Empoli e avvicinandosi alla vetta in vista della sfida tra Napoli e Inter del prossimo weekend.

Una buona stagione fin qui per i bergamaschi, attenzionati dal co-presidente Steve Pagliuca che, nonostante la distanza e gli impegni, non si perde una sfida.

Lo statunitense ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, esaltando il percorso di crescita della propria squadra.

Le parole di Pagliuca

Prima di tutto, Pagliuca ha parlato della situazione Gasperini-Lookman: “Vogliamo lasciarci alle spalle questa vicenda e penso che l’abbiamo fatto vista la vittoria per 5-0. Abbiamo un grande allenatore, molto passionale, che ha commesso un errore parlando di un singolo. Abbiamo una policy all’Atalanta tale per cui se le cose vanno male la colpa ce la prendiamo noi. I giocatori stanno facendo una stagione straordinaria, non saremmo dove siamo ora se non fosse così, senza l’apporto di tutta la squadra. Quella di Gasperini è stata una reazione emotiva, infelice, un errore che è andato contro la nostra policy e una cosa di cui non andiamo orgogliosi. Ma ripeto, Gasp resta una grande allenatore».

E poi, sul futuro dell’allenatore: “È qualcosa di cui si occuperà Luca Percassi, è lui che cura questi aspetti. Faremo ciò che Gasp riterrà essere la soluzione migliore per lui“.

Gasperini, allenatore Atalanta (IMAGO)

“Vogliamo continuare a crescere”

L’Atalanta può credere allo Scudetto? Secondo Pagliuca: “L’obiettivo ogni anno è quello di finire il più in alto possibile in classifica in un campionato che è sempre molto competitivo, basta guardare a quante squadre sono in lotta per un posto in Europa oltre che per il titolo. Bisogna dare enorme credito a Luca e Antonio Percassi e al nostro staff per aver messo insieme una rosa così profonda da permetterci di essere incorsa per lo scudetto nonostante i tantissimi infortuni che abbiamo avuto, quasi tutti a giocatori che sono dei titolari”.

Per finire, il co-presidente nerazzurro ha anche parlato di obiettivi a lungo termine: “Vogliamo continuare a crescere, anno dopo anno, stagione dopo stagione. Abbiamo comprato un terreno a Zingonia accanto al centro d’allenamento per ampliare ulteriormente quello che è già uno dei migliori centri di formazione d’Europa dove far crescere i nostri giovani. È fondamentale continuare a investire nello sviluppo dei giocatori. Abbiamo una squadra Under 23 che sta andando bene, è in zona playoff. Tutto il settore giovanile fa buone cose e questo ci permette di aver un serbatoio da cui attingere per il futuro“.