Atalanta macchina da trasferta, ma in casa fa fatica: i numeri a confronto

Rullo compressore in trasferta, sofferente davanti ai propri tifosi: i numeri di un’Atalanta molto altalenante

Una serata storica. L’Atalanta ha battuto 0-4 la Juventus all’Allianz Stadium, mantenendo vivo il sogno Scudetto.

I nerazzurri hanno dominato in casa dei bianconeri che venivano da un periodo positivo, dimostrando come quando si trovano in serata possano far male a tutti – nessuno escluso.

Inoltre, hanno confermato il trend delle ultime settimane: i ragazzi di Gasperini sono una macchina da guerra in trasferta, mentre in casa continuano a faticare anche contro le squadre di bassa classifica.

Questione mentale o c’è altro? Chissà, ma in vista della sfida decisiva contro l’Inter, una delle più importanti della storia recente del club, l’obiettivo è quello di sfatare questo tabù: ecco i numeri a confronto.

Macchina da trasferta

Il fattore campo non esiste per l’Atalanta, o meglio agisce inversamente. Mai come quest’anno i nerazzurri hanno dimostrato di trovarsi meglio a giocare lontano dal Gewiss Stadium, e i risultati lo dimostrano. Nelle 15 partite giocate in trasferta in Serie A Lookman e compagni hanno perso soltanto due volte, tra la 2ª e la 3ª giornata, e hanno una serie aperta di 12 risultati utili consecutivi.

Non solo, perché in particolare nel 2025 il rendimento è migliorato ancor di più: al di là della sfida di Udine, pareggiata 0-0, i bergamaschi hanno vinto le ultime quattro partite segnando 16 gol e subendone solo uno dal Como, praticamente un mese e mezzo fa. 0-5 a Verona ed Empoli, 0-4 contro la Juventus: sono solo le ultime impressionanti vittorie che rendono sempre più credibile la squadra di Gasperini per lo Scudetto.

Atalanta, Gasperini

In casa fa fatica

Non solo rose e fiori però, anche perché se così fosse si parlerebbe di un’Atalanta prima in classifica per distacco. Non è così invece, perché il rendimento in casa nelle ultime uscite ha un po’ lasciato a desiderare e questo ha alimentato diversi rimpianti.

Se fino a dicembre il cammino interno della Dea è stato pressoché perfetto, con 7 vittorie in 8 partite, dall’inizio del 2025 sono iniziati i problemi: una sconfitta e 4 pareggi – di cui due 0-0 contro Cagliari e Venezia – che hanno sempre interrotto sul più bello la rincorsa dei nerazzurri verso il primo posto.

Quasi una sorta di tabù ormai, che Gasperini e i suoi vogliono cercare di sfatare la prossima settimana nello scontro diretto contro l’Inter.