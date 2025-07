Arokodare, Krstović e Rodrigo Muniz: i nomi dell’Atalanta per il post Retegui

I nomi dell’Atalanta per il post Retegui

La partenza di Mateo Retegui con destinazione Arabia ha lasciato inevitabilmente un vuoto nell’attacco dell’Atalanta. Così, i nerazzurri, sono adesso alla ricerca di un nome da portare a Bergamo proprio per sopperire all’assenza dell’attaccante ex Tigre.

Per cercare un nuovo attaccante i bergamaschi stanno guardando sia in Italia che all’estero. Sui taccuini dei nerazzurri, per quanto riguarda la Serie A, figura il nome di Nikola Krstović del Lecce. Nella passata stagione, il montenegrino ha messo a segno 11 gol e servito 5 assist in 37 partite di campionato.

Tra gli altri profili sondati ci sono poi anche Rodrigo Muniz Carvalho – attaccante brasiliano del Fulham e classe 2001 – e Tolu Arokodare. Quest’ultimo, nigeriano e di proprietà dei belgi del Genk, ha totalizzato lo scorso anno ben 21 gol in 40 presenze di Pro League (il massimo campionato del Belgio).

Momentaneamente nessuno di questi nomi però è in vantaggio sull’altro né ci sono stati contatti diretti per avviare un’eventuale trattativa con i singoli: sono in corso tutte le valutazioni del caso.